قال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، إن الحركة ستدخل في تفاوض بشأن كل القضايا المتعلقة بالحركة والسلاح.

حماس: سنسلم السلاح للدولة الفلسطينية

وأوضح أبو مرزوق، في مقابلة صحفية، أن الحركة ستسلم "السلاح للدولة الفلسطينية المقبلة"، مضيفا "من يحكم غزة سيكون بيده السلاح".

وأضاف أن تطبيق نقاط خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب على غزة يحتاج إلى تفصيل وتفاهم، مؤكدا أن "الأولوية لوقف الحرب والمجازر ومن هذه الزاوية تعاملنا بإيجابية مع الخطة".

وبين أن تسليم الأسرى والجثامين خلال 72 ساعة أمر نظري وغير واقعي بالظرف الحالي، مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق الخطة دون تفاوض.

ولفت إلى أن رسم مستقبل الشعب الفلسطيني مسألة وطنية لا تقرر فيها حماس وحدها، مضيفا أنه تمت الموافقة على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر ويشمل أجوبة بشأن السلام والمستقبل، وأن كل التفاصيل المتعلقة بقوة حفظ السلام تحتاج إلى تفاهمات وتوضيح.

وتابع أن النقاط التي تعني الحركة في خطة ترامب تعاملت معها حماس بإيجابية.

وكانت حركة حماس سلّمت، ردّها على مقترح ترامب بشأن الحرب على قطاع غزة للوسطاء.