الرياض - كتبت رنا صلاح - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، إن المنطقة الواقعة شمال وادي غزة لا تزال تشكل "منطقة قتال خطيرة"، محذراً السكان من العودة إليها أو الاقتراب من قواته المنتشرة في مختلف مناطق القطاع.

جيش الاحتلال يحذّر سكان غزة من العودة إلى الشمال

وأضاف جيش الاحتلال أن شارع الرشيد الساحلي مفتوح أمام سكان غزة للانتقال باتجاه الجنوب، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما وصفه بـ"تسهيل حركة المدنيين".

وجدد الجيش الإسرائيلي تحذيراته لسكان القطاع من محاولة العودة إلى شمال غزة أو الاقتراب من مواقع قواته، في ظل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.