الرياض - كتبت رنا صلاح - رغم موافقة حركة حماس على الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ ساعات فجر السبت.

الاحتلال يصعّد هجماته رغم قبول حماس بالخطة الأميركية

وبتجدد القصف المدفعي الذي استهدف مخيم البريج وسط القطاع، إضافة إلى قصف مناطق في شمال مدينة خان يونس، فيما تعرضت مدينة غزة لسلسلة غارات جوية متفرقة.

وفي سياق متصل، أعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد طفلين وإصابة عدد آخر جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وكانت حركة حماس سلّمت، ردها على مقترح ترامب بشأن الحرب على غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، في إطار وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.

وقال ترامب، إنه "بناء على البيان الصادر للتو عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم"، مضيفا أنه "يجب على إسرائيل أن توقف قصف (قطاع) غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج المحتجزين بأمان وبسرعة".