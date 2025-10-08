الرياض - كتبت رنا صلاح - احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرات الفلسطينيين، وحققت معهم ميدانيًا، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، في مخيم العروب بمحافظة الخليل.

الاحتلال يحتجز عشرات الفلسطينيين ويعتدي عليهم بالضرب

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب فجر اليوم، واقتحمت منازل المواطنين واحتجزت العشرات منهم، واعتدت عليهم بالضرب، بعد تفتيشهم، ووضع الأصفاد في أيديهم وتعصيب أعينهم، وحققت معهم ميدانيًا بعد أن حوّلت مركز شباب العروب الاجتماعي لمركز تحقيق، وأفرجت عنهم لاحقًا.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب المصلين الخارجين من صلاة الفجر خلال اقتحام المخيم، ولم يبلغ عن إصابات.