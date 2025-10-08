إيقاف نجم الفنون القتالية ماكجريجور 18 شهرا لتغيبه عن اختبارات المنشطات

لوس انجليس ـ أ.ف.ب: أُوقف نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور لـ18 شهرا بعد تغيّبه عن ثلاثة اختبارات للكشف عن المنشطات خلال فترة سنة، وفقا لما أعلنت هيئة مكافحة المنشطات في الرياضات القتالية.

وأوضحت الهيئة في بيان أن ماكجريجور (37 عاما)، البطل السابق لفئتي الريشة والوزن الخفيف، قبِل بالعقوبة المفروضة عليه.

وذكرت الهيئة أن ماكجريجور، أحد أكثر مقاتلي الفنون القتالية المختلطة تحقيقا للأرباح والشهرة، تخلّف عن ثلاثة اختبارات في 13 يونيو و19 و20 سبتمبر من العام الماضي، في انتهاك لبروتوكولات تحديد أماكن الرياضيين الخاصة بمكافحة المنشطات.

وأضافت أن ماكجريجور تعاون بشكل كامل مع التحقيق، وتحمّل المسؤولية، وقدم معلومات ساعدت في تفسير سبب تغيبه عن الاختبارات.

وجاء في البيان «على الرغم من هذه العوامل المخففة، تؤكد هيئة مكافحة المنشطات في الرياضات القتالية أن دقة بيانات تحديد الأماكن وإمكانية إجراء اختبارات مفاجئة أمران أساسيان لنجاح برنامج مكافحة المنشطات الخاص بالفتون القتالية المختلطة».

وخفّضت الهيئة العقوبة من المدة القياسية البالغة عامين إلى 18 شهرا، مع تطبيق الإيقاف بأثر رجعي اعتبارا من سبتمبر 2024.

وسيكون بإمكان ماكغريغور العودة للمنافسات في 20 مارس من العام المقبل، ما قد يتيح له المشاركة في نزال ضمن حدث الفنون القتالية المختطلة المقرر إقامته في البيت الأبيض في 14 يونيو المقبل، بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسبق أن أبدى الإيرلندي مرارا رغبته في القتال في هذا الحدث، إلا أن الرئيس التنفيذي للعبة، دانا وايت، قال السبت إنه لم يتم التعاقد بعد مع أي مقاتلين. وأضاف وايت بعد أحد الأحداث في لاس فيجاس «لم نبدأ بعد مفاوضات أي نزالات ضمن عرض البيت الأبيض. من الواضح أن كونور متحمس للغاية للقتال في ذلك العرض، لكن لم يُحسم أي شيء بعد».