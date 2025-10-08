ديوكوفيتش يتأهل لدور الثمانية ببطولة شنغهاي المفتوحة للتنس

لندن ــ د.ب.أ: النجم الصربي المخضرم، نوفاك ديوكوفيتش، على أرض الملعب في بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة، قبل أن يتعافى ليفوز على الإسباني خاومي مونار. ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نجوم التنس المشاركين في بطولة شنغهاي تأثروا بارتفاع درجات الحرار والرطوبة، حيث تغلب ديوكوفيتش بصعوبة بالغة على مونار بنتيجة 6 / 3 و5 / 7 و6 / 2. وأضافت أن ديوكوفيتش بدا أنه غير قادر على استكمال المباراة ه بعد تلقيه العلاج من إصابة في وتر أخيل الأيسر، ولكن بعد فحص سريع، استعاد المصنف الرابع عالميا عافيته وتأهل لدور الثمانية. وأصبح ديوكوفيتش 38 عاما أكبر لاعب سنا يصل إلى دور الثمانية في إحدى بطولات الأساتذة «فئة 1000 نقطة». ويبقى أمام النجم المخضرم فرصة ذهبية لتحقيق لقبه الأول في بطولات الأساتذة منذ عام 2023، في ظل غياب الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا بسبب الإصابة، والإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني الذي اضطر لعدم استكمال مباراته في الدور الثالث. وفي مواجهة أخرى، فاز الدنماركي هولجر رون، المصنف العاشر، بشق الأنفس على الفرنسي جيوفاني بيريكارد بنتيجة 6 / 4 و6 / 7 (7 / 9) و6 / 3. وسيلتقي ديوكوفيتش في دور الثمانية ضد البلجيكي زيزو برجيس الذي تفوق بدوره على الكندي جابرييل ديالو.

