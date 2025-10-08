نيودلهي ـ أ.ف.ب: أوقف الهندي أمان سيهراوات، حامل ميدالية أولمبية، عن المشاركة في رياضة المصارعة لمدة عام، بعد تجاوزه الوزن المسموح به في بطولة العالم، ما سيحرمه من خوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية لعام 2026. واستُبعد سيهراوات (22 عاما)، الحاصل على ميدالية برونزية في أولمبياد باريس العام الماضي، بعد أن تبين أنه تجاوز الوزن المسموح به بـ1.7 كيلوجرام قبل نزاله الأول في فئة 57 كلج حرة للرجال في العاصمة الكرواتية زغرب الشهر الماضي. وقال اتحاد المصارعة الهندي إن الإيقاف الذي بدأ سريانه في 23 سبتمبر يعني أن سيهراوات سيغيب عن دورة الألعاب الآسيوية المقررة في اليابان في سبتمبر 2026.

