الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 151 شهيدا منهم 116 جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، و72 جريحا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

انتشال جثث 116 شهيداً من تحت أنقاض قطاع غزة

وأشارت في تقريرها الإحصائي إلى أن هناك عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني حتى اللحظة عن الوصول إليهم.

وأكدت الوزارة ارتفاع إجمالي عدد الشهداء جراء العدوان إلى 67682 شهيدا، والإصابات إلى 170033 منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023.