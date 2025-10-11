الرياض - كتبت رنا صلاح - تستمر لليوم الثاني، السبت، عودة عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين إلى المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

غزة: عودة أسطورية للنازحين رغم الدمار الهائل

وحزم آلاف النازحين أمتعتهم في أماكن نزوحهم وسط وجنوبي القطاع وانطلقوا سيرا على الأقدام باتجاه أماكن سكنهم في مناطق بمدينة غزة وبعض مناطق محافظة الشمال.

ويتم الانتقال من الجنوب إلى الشمال عبر شارعي الرشيد غربا وصلاح الدين شرقا، في رحلة شاقة تستمر لساعات

كما تنقل بعضهم عبر المركبات القليلة العاملة جراء شح توفر الوقود، وعربات تجرها حيوانات، ودراجات هوائية ونارية.

بالتزامن، عاد آلاف النازحين من مناطق نزوحهم إلى أماكن سكنهم في مناطق تقع بوسط وأجزاء من شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.

وكان النازحين قد عادوا الجمعة إلى الأماكن التي انسحب منها جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وعبر بعض النازحين عن فرحهم الحذر بهذا الاتفاق، معربين عن آمالهم في أن يُسهم بوقف الحرب بلا رجعة.

واضطر مئات النازحين من الذين وصلوا إلى مناطق سكنهم، إلى نصب خيام على أنقاض منازلهم بعدما دمرتها الإبادة الإسرائيلية.

يأتي ذلك في أعقاب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة، والذي ترافق مع استكمال الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا داخل القطاع حتي حدود ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

وشملت انسحابات الجيش الإسرائيلي مدينة غزة (شمال) باستثناء حي الشجاعية وأجزاء من حيي التفاح والزيتون.

وفي مدينة خان يونس (جنوب)، انسحب الجيش من مناطق الوسط وأجزاء من الشرق، فيما منع دخول الفلسطينيين إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا (شمال)، ومدينة رفح (جنوب)، وبحر القطاع.