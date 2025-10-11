الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 67,682 شهيدا و170,033 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول 2023.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 67,682

وأوضحت الوزارة، أن 151 شهيدا (منهم 116 انتشال) و72 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة.



وأشارت إلى أن عدد شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات بلغ 2,615 شهيدا وأكثر من 19,177 إصابة.



كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي 13,598 شهيدا و57,849 مصابا.



وسجلت مستشفيات قطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية 463 شهيدا من بينهم 157 طفلا، ومنذ إعلان منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" (IPC) عن المجاعة في غزة سجلت 185 حالة وفاة من بينهم 42 طفلا.



وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق حيز التنفيذ الجمعة، بعد أن أقرت حكومة الاحتلال الاتفاق في وقت متأخر ليلة الجمعة.