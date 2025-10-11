الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت مديرة الإعلام والتواصل في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جولييت توما، أن الوكالة تملك ما يكفي من الغذاء لسكان قطاع غزة لمدة 3 أشهر، مشددة على أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري للسيطرة على انتشار المجاعة.

الأونروا: غذاء غزة متوفر لـ3 أشهر وندعو لفتح المعابر

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة الأممية، أوضحت توما، أن "الأونروا" لديها مخزون من الإمدادات يكفي لملء 6 آلاف شاحنة لدخول غزة، لكنها أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يغلق المعابر، ما يعيق إيصال المساعدات المطلوبة.

ودعت إلى دعم عمل الأمم المتحدة و"الأونروا" في غزة، مؤكدة أن الوكالة تلعب دورا أساسيا في استئناف التعليم لنحو 660 ألف طفل فلسطيني غادروا المدارس منذ عامين.