الرياض - كتبت رنا صلاح - لقي 40 شخصا مصرعهم بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة المتواصلة وسط وجنوب شرق المكسيك، وفق ما أعلنته السلطات المكسيكية اليوم الأحد.

مصرع 40 شخصا بفيضانات المكسيك

ونقل التلفزيون الرسمي للبلاد، عن وكالة التنسيق الوطني للحماية المدنية في المكسيك أنه حتى يوم أمس السبت، أدت الأمطار الغزيرة إلى مقتل 16 شخصا في ولاية هيدالجو، ما لا يقل عن 9 أشخاص في ولاية بوابلي، كما انقطعت الكهرباء عن 150 منزلا وتضرر أو دمر أكثر من 16 ألف منزل.



وأشارت السلطات إلى أنه كانت هناك أيضًا 15 حالة وفاة في ولاية فيراكروز، حيث كان الجيش والبحرية يساعدان في إنقاذ السكان من 42 منطقة عزلتها الانهيارات الأرضية على الطرق وتدفقات الأنهار.



وقالت السلطات إنها تبحث عن 27 مفقودا في جميع أنحاء المنطقة، مبينة أن أكثر من 320 ألف مشترك تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بسبب الأمطار الغزيرة.