الرياض - كتبت رنا صلاح - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، السبت، إنه من المتوقع أن يتم فتح خمسة منافذ لدخول الإغاثة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار على غزة.

فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر أمام الأفراد منتصف الأسبوع

وأضاف حمدان أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيعاد فتحه "أمام الأفراد في الاتجاهين الأربعاء المقبل".

وكانت إيطاليا أعلنت أن معبر رفح سيعاد فتحه الثلاثاء، تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية وبمشاركة عناصر شرطة من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وتُعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية الاثنين، قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وتهدف القمة إلى بحث سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة ترتيبات ما بعد الحرب وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي.

وتأتي القمة في إطار المبادرة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، ضمن مساعٍ دولية متواصلة لإنهاء النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.