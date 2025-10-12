نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين تنظم يومًا لدعم الصحفيات الفلسطينيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، يومًا لدعم الصحفيات الفلسطينيات، وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 15 أكتوبر الجاري، بمقر النقابة.

يأتي ذلك تقديرا لدور الصحفيات الفلسطينيات في نقل الحقيقة، وتوثيق الجرائم والانتهاكات رغم التحديات الكبيرة التي يواجهنها في الميدان.

ومن المقرر أن يشهد اليوم كلمات لعدد من الصحفيات الفلسطينيات، إلى جانب عرض تجارب ميدانية وشهادات حية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم الصحفيات والإعلاميين في قطاع غزة.