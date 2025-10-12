انتخابات رئاسية فـي الكاميرون

ياوندي (الكاميرون) ـ د.ب.ا: فتحت مراكز الاقتراع في الكاميرون أبوابها أمس في انتخابات قد تشهد تمديد حكم أكبر زعيم أفريقي سنا لسبعة أعوام أخرى.

وهناك نحو 8 ملايين ناخب، من بينهم أكثر من 34 ألف ناخب من الخارج، مسجلون للمشاركة في أكثر من 31 ألف مركز اقتراع في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا.