أفغانستان تعلن قتل 58 جنديا باكستانيا فـي عمليات حدودية

إسلام آباد ـ وكالات: أعلنت أفغانستان أنها قتلت 58 جنديا باكستانيا في عمليات حدودية الليلة قبل الماضية.

جاء ذلك ردا على ما وصفته أفغانستان بانتهاكات متكررة لأراضيها ومجالها الجوي.

وكانت السلطات الأفغانية قد اتهمت في وقت سابق باكستان بقصف العاصمة، كابول وسوق في شرق الدولة. ولم تعلن باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد إن قوات أفغانية سيطرت على 25 موقعا تابعا للجيش الباكستاني وقتلت 58 جنديا وأصابت 30 آخرين.

وقال مجاهد أمام مؤتمر صحفي في كابول «الوضع على جميع الحدود الرسمية والخطوط الفعلية لأفغانستان تحت السيطرة الكاملة وتم منع الأنشطة غير القانونية بشكل كبير».

وذكرت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طالبان في وقت مبكر من صباح أمس أن قواتها أجرت «عمليات انتقامية وناجحة» على طول الحدود.

وتابعت الوزارة «إذا انتهك الجانب المقابل مرة أخرى سلامة أراضي أفغانستان، فإن قواتنا المسلحة مستعدة بشكل كامل للدفاع عن الحدود وسترد بقوة».

من جانبه دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف «بشدّة الاستفزازات» الأفغانية، متوعّدا بـرد قوي وفعال.

وقال شريف في بيان «لن تكون هناك أي مساومة على الدفاع عن باكستان، وسيقابل كل استفزاز برد قوي وفعال»، متهما سلطات طالبان الأفغانية بالسماح لعناصر إرهابية باستخدام أراضيها.

جاء رد فعل رئيس الوزراء، فيما أُغلقت المعابر الحدودية الرئيسية بين باكستان وأفغانستان أمس، بعد المواجهات الليلية.