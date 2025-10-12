الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي والذي رصد ارتفاعاً في كميات الإنتاج الصناعي للشهور الثمانية الأولى من عام 2025 نسبته 1.76% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.

ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال 8 شهور

أما على المستوى الشهري فارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 2.07% لشهر آب من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وشهد ارتفاعاً بنسبة 1.03% مقارنة مع شهر تموز الذي سبقه من العام نفسه، علماً بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).

وبلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للشهور الثمانية الأولى من العام 2025 ما مقداره 88.90 مقابل 87.36 للفترة نفسها من عام 2024. وعلى المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي لشهر آب من العام 2025 ما مقداره 92.78 نقطة مئوية مقابل 90.89 للشهر نفسه من عام 2024، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب من العام 2025 ما مقداره 92.78 مقابل 91.83 مقارنة مع شهر تموز الذي سبقه من العام نفسه.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للشهور الثمانية الأولى من العام 2025 مع الفترة نفسها من عام 2024، ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 1.81 والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%. وكميات "إنتاج الكهرباء" بنسبة 3.22% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%. في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (1.39%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%.

وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب من العام 2025 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024 نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 1.79% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%، وكميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 0.42% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4% وارتفعت كميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 7.99% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.

وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لشهر آب من العام 2025 مع شهر تموز الذي سبقه من العام نفسه، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%، وكميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 1.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4% وارتفعت كميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 6.02% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.