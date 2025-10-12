ضبط المتهمين بالنصب على عامل "من ذوي الهمم" في الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر عامل "من ذوى الهمم" من شخصان لقيامهما بالنصب عليه وسرقة مبلغ مالى منه بالشرقية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من (العامل المذكور – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من شخصان لقيامهما بإيهامه بأنهما تابعان لإحدى الجمعيات الخيرية

"على خلاف الحقيقة" ويرغبان بمساعدته مالياً وقيامهما بتصوير بطاقتى "الرقم القومى ، الإئتمان " الخاصين به ، وعقب ذلك قاما بسحب مبلغ مالى منه ولاذا بالهرب.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان – مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط جزء

من المبلغ المالى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.