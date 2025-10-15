الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن مسؤول أميركي لقناة الجزيرة، الأربعاء، أن العمل جارٍ على إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري في إسرائيل، وسيكون جاهزاً خلال أيام، بمشاركة نحو 200 جندي أميركي وصلوا خصيصاً لهذا الغرض.

مركز تنسيق بشأن غزة جاهز خلال أيام

وأوضح المسؤول أن المركز سيضطلع بمهمة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورصد الانتهاكات من قبل الأطراف المختلفة، مشيراً إلى أن الدول الشريكة ستشارك في المركز عبر ممثلين ميدانيين داخل قطاع غزة.

وسيتضمن المركز ممثلين عن الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق الدولي وضمان الاستجابة الفعالة للأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.