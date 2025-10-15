الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، الأربعاء، بوصول جثامين 14 شهيداً إلى مستشفيات القطاع منذ ساعات الفجر، في حصيلة جديدة تعكس استمرار التصعيد.

غزة: وصول جثامين 14 شهيداً اليوم

وأوضحت المصادر أن ثلاثة من الشهداء ارتقوا جراء استهدافات وقعت اليوم، فيما تم انتشال جثامين ثمانية شهداء من مواقع استهدافات سابقة، في حين فارق ثلاثة آخرون الحياة متأثرين بجراحهم.

وتأتي هذه التطورات وسط أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في الخدمات الطبية، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق متفرقة من القطاع.