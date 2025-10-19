الرياض - كتبت رنا صلاح - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن الجيش شن هجوما في غزة، في وقت تتبادل فيه إسرائيل الاتهامات مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن انتهاكات لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب في القطاع.

جيش الاحتلال يشن هجوما جديدا في غزة

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش على الهجوم الذي وردت تقارير بشأنه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح الجو هاجم في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وقوع قتيلين إسرائيليين و3 مصابين نتيجة وقوع حدث أمني في رفح، وانفجار آلية هندسية.

وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقيم الوضع الأمني في قطاع غزة مع وزير جيشه يسرائيل كاتس ومسؤولين آخرين للرد على ما وصفته بخرق وقف إطلاق النار في رفح جنوبي قطاع.

كما نقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن الغارات على رفح في محاولة لحماية مليشيات ياسر أبو شباب.