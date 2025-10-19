الرياض - كتبت رنا صلاح - أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بتنفيذ تحرك قوي ضد أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في أعقاب هجوم استهدف قوات جيش الاحتلال ونُسب إلى الحركة.

نتنياهو يأمر بتصعيد الهجمات على غزة

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "في أعقاب انتهاك حماس لوقف إطلاق النار، عقد رئيس الوزراء نتنياهو مشاورات مع وزير الدفاع وكبار المسؤولين الأمنيين، وأصدر توجيهاته بتحرك قوي ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة".

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر مستمر على حدود قطاع غزة، حيث يشهد الوضع الميداني تصعيداً متقطعاً منذ بداية الحرب على القطاع في أكتوبر من العام الماضي.

وأكدت حركة حماس، الأحد، التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.

وأشارت الحركة إلى أنه لا علم لها بأي أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث إن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات هناك منذ عودة الحرب في آذار من العام الحالي.

وأوضحت حماس أنه لا معلومات لديها إن كان عناصر الحركة قد استشهدوا أم لا يزالون على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ، وعليه فلا علاقة للحركة بأي أحداث تقع في تلك المناطق، ولا يمكن للحركة التواصل مع أي من العناصر هناك، إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة.