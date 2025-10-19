الرياض - كتبت رنا صلاح - شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على الدور المهم والمحوري للقطاع الخاص الفلسطيني في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، مبينًا أن الأعباء كبيرة، وتتطلب تضافر جهود الجميع.

الحكومة الفلسطينية تستكمل تحضيرات مؤتمر المانحين

جاء ذلك خلال لقائه الأحد في مكتبه برام الله، المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بمشاركة أعضائه من قطاع غزة عبر تقنية الفيديو، وبحضور عدد من الوزراء.

ووضع رئيس الوزراء أعضاء المجلس التنسيقي في صورة الوضع العام واستعدادات الحكومة لإعادة الإعمار والإغاثة في قطاع غزة، من خلال البرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة الإعمار في غزة، مشددًا على أهمية انخراط القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.

وأكد مصطفى أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة ومن خلال البرنامج التنفيذي المعلن مكتملة وجاهزة للتنفيذ، قائلا: "فخورون أننا وفور إعلان وقف الحرب كنا جاهزين بخطتنا التي لاقت دعمًا دوليًا، ومنفتحون على أي ملاحظات أو مساهمات".

وأشار إلى أن العمل جار مع المصريين لاستكمال التحضيرات لعقد مؤتمر المانحين، المزمع عقده الشهر المقبل في القاهرة، مشددًا على أن إعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، ودعمٍ عربي، وإسنادٍ دولي.

وثمن مصطفى المواقف العربية والدولية الداعمة لشعبنا ولخطة التعافي وإعادة الإعمار، ودعم الأمم المتحدة للخطة العربية وإعلان نيويورك، ومختلف المؤسسات الدولية والأممية التي تستعد للمساهمة في تنفيذ برنامج التعافي وإعادة الإعمار.

وشدد رئيس الوزراء على الحاجة إلى توافق وطني هدفه المصلحة العامة واستقطاب الدعم الدولي، مؤكدا أن إدارة غزة والترتيبات الإدارية ستكون مبنية على أسس وطنية ومهنية ومؤسسات وطنية قوية وموحدة.

من جانبهم، عبر ممثلو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص عن دعمهم للبرنامج التنفيذي للتعافي وإعادة الإعمار في غزة، وجاهزيتهم للتعاون مع الحكومة في العمل على البرامج التنفيذية على الأرض بما يساهم في تسريع تنفيذها.