الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأحد، بعد قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزوايدة ومدينة خان يونس.

شهداء وجرحى بينهم أطفال بقصف على الزوايدة وخان يونس

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد شخصين على الأقل بينهما صحفي في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف خيمة في منطقة الشاليهات جنوب غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما استشهدت سيدة وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال في قصف من مسيرة للاحتلال على خيمة نازحين قرب مدينة أصداء شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وباستشهاد الفلسطينيين الثلاثة ترتفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 10 منذ صباح اليوم.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,159 شهيدا و170,203 مصابين، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، استشهد 41 شخصا، وأصيب أكثر من 150 آخرين، فيما انتشلت جثامين 414 شهداء، كما تم استلام 15 جثمانا محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية.