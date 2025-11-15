الرياض - كتبت رنا صلاح - نفى مسؤول إسرائيلي، السبت، علاقة بلاده بالانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة عين الكروم بحي المزة في العاصمة السورية دمشق.

إسرائيل تعلق على انفجار المزة في سوريا

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تمكنت من تحديد موقع إطلاق الصواريخ التي استهدفت الحي، متوعدة بملاحقة المسؤولين واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة والسوريين.



وذكرت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة أن دمشق تعرضت لاعتداء غادر تمثل بسقوط صاروخين من نوع كاتيوشا أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان.



وأضافت أن وزارة الدفاع، بالتعاون مع وزارة الداخلية، باشرت التحقيق في ملابسات الاعتداء، وتعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق.



وأكدت الوزارة أن فريقًا عسكريًا مختصًا تمكن من خلال دراسة زوايا السقوط وتجمع الصواريخ من اكتشاف مكان الإطلاق، حيث جرى تأمين الموقع لاستكمال التحقيقات.