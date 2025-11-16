نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الأحمد ينسحب من كذبة سودا… و«The Wise Production» تواصل التحضيرات وتكشف بديلًا قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تُعلن شركة The Wise Production، للمنتج مجد جعجع، عن انسحاب النجم محمد الأحمد من بطولة المسلسل الرمضاني “كذبة سودا”، الذي كان من المقرر أن يجمعه بالنجمة سيرين عبدالنور.

ويأتي هذا القرار نتيجة ضيق الوقت وعدم تمكن الأحمد من التنسيق بين التزاماته الفنية الحالية ومواعيد تصوير العمل، وتتوجّه الشركة بخالص الشكر للنجم محمد الأحمد على احترافيته وتعاونه طوال فترة التحضيرات، متمنّية له التوفيق في مشاريعه المقبلة.

محمد الأحمد ينسحب من كذبة سودا… و«The Wise Production» تواصل التحضيرات وتكشف بديلًا قريبًا



تحضيرات مسلسل “كذبة سودا”

كما تؤكّد The Wise Production أنّ التحضيرات الخاصة بالمسلسل مستمرة وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لانطلاق التصوير قريبًا.

أبطال العمل

ومن المقرر تصوير العمل بين أبوظبي ودبي، بمشاركة نخبة من نجوم لبنان وسوريا، من بينهم: سيرين عبدالنور، أحمد الأحمد، مجد جعجع، أماني نَسَب، داليدا خليل، نادين الراسي، رنين مطر، فادي أبي سمرا، مجدي مشموشي وفيكتوريا عون.

وستُعلن الشركة قريبًا عن اسم النجم الذي سيحلّ مكان محمد الأحمد في المسلسل.