الفنان حسين فهمي يستقبل الوفد الصينى ويهديهم بعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمهرجان

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الوفد الخاص بقناة ( CGTN ) العربية التابعة لمجموعة الصين للإعلام ضمن مشاركتهم فى مهرجان القاهرة الدولى بفيلم الأرض العزيزة، والذى يشارك فى بانوراما الفيلم وعبرت رئيسة الوفد " اوه شياو لان " عن سعادتها بهذه المشاركة وباختيار فيلم الأرض العزيزة لتمثيل الصين فى مهرجان عريق كمهرجان القاهرة السينمائى.

كما اعربت عن إعجابها بالتنظيم والافتتاح المبهر للمهرجان وقدمت الشكر للفنان حسين فهمى على هذه الدعوة الكريمة وعلى الاستقبال الجيد وعلى التعاون البناء بين مجموعة الصين للاعلام ومهرجان القاهرة السينمائي.



أبرز فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

الجدير بالذكر إن الفيلم الصينى الأرض العزيزة يشارك في فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي يتنافس خلال ١٥٠ فيلما من مختلف أنحاء العالم ويقدّم الفيلم رؤية شاعرية وإنسانية عميقة عن التنوع الثقافي والتعايش المجتمعي في منطقة شينجيانغ الصينية وتدور أحداثه في حي ليوشينج بمنطقة شينجيانج حيث يعيش أبناء ثلاث عشرة قومية بتناغم بسيط يعكس روح التعايش والتفاهم.

ومن خلال قصص أربعة أبطال من خلفيات قومية مختلفة، ينسج العمل حكاية عميقة عن العائلة والأنتماء وقوة الحب التي تربط البشر رغم إختلافهم.