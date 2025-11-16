نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور شهر العسل لـ مي عز الدين وأحمد تيمور بعد الإعلان المثير لزواجهما وموجة زواج مفاجئة في الوسط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صور شهر العسل لـ مي عز الدين وأحمد تيمور بعد الإعلان المثير لزواجهما وموجة زواج مفاجئة في الوسط الفني

نشر أحمد تيمور، زوج النجمة مي عز الدين، أول صور من شهر العسل بعد زواجهما، وتُظهر مي عز الدين بإطلالة بسيطة وأنيقة، كما اعتادت في مناسباتها الخاصة.

وجاء هذا الإعلان بعد موجة مفاجئة من أخبار الزواج التي اجتاحت الوسط الفني المصري خلال الأيام القليلة الماضية، بدءًا من إعلان منة شلبي زفافها على المنتج أحمد الجنايني، مرورًا بإعلانات الزواج التي صدرت عن مي عز الدين وحورية فرغلي وهايدي موسى، كما شملت زفاف الفنان حاتم صلاح والمطربين أحمد جمال وفرح الموجي.

فيما يخص مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور، فقد شارك تيمور مجموعة من الصور الرومانسية من رحلتهما، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومتابعي النجمة، الذين أثنوا على بساطة وأناقة مي عز الدين في الصور، كما عبر كثيرون عن تمنياتهم لهما بالسعادة والنجاح في زواجهما.

يأتي هذا في وقت كثُر فيه الحديث الإعلامي حول تفاصيل هذه الزيجات المفاجئة، والتباين في طرق الاحتفال بين حفلات ضخمة وظروف أكثر خصوصية وعائلية، مما أثار فضول المتابعين لمعرفة خلفيات هذه القرارات والمناسبات.

تصدر اسم الفنانة مي عز الدين تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت زواجها من شاب من خارج الوسط الفني يُدعى أحمد تيمور، يعمل مدربًا للياقة البدنية، لتفاجئ جمهورها ومتابعيها بهذا الخبر السعيد بعد فترة من الغياب عن الأضواء.

ونشرت مي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورة كتبت عليها: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير"، في إشارة رسمية لزواجها، لتتلقى على الفور سيلًا من التهاني من نجوم الفن ومتابعيها الذين عبرواعن سعادتهم بالخبر.

تستعد مي حاليًا لبدء تصوير مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني لعام 2026، في عودة قوية لها بعد النجاح الكبير الذي حققته في الموسم الماضي