عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات استغلال أراضي الدولة ويبحث تطوير مشروعات استراتيجية

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يتابع ملفات استغلال أراضي الدولة ويبحث تطوير مشروعات استراتيجية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عدد من ملفات العمل الهامة التي تندرج ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

متابعة إنشاء محطات تحلية مياه البحر

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لملفات عمل المركز الوطني، حرصًا على ضمان حسن استغلال أراضي الدولة وفق الاستخدامات المخططة لها. واستعرض رئيس المركز الوطني للمخططات الموقف الخاص بتخصيص بعض الأراضي لإنشاء محطات تحلية مياه البحر ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية حتى عام 2050. وأوضح أن إجمالي المواقع المقترحة يبلغ 49 موقعًا في 10 محافظات، صدرت قرارات جمهورية بشأن 32 موقعًا منها، وجار استصدار قرارات لباقي المواقع، مع استمرار الدراسات اللازمة.

استغلال الأراضي المستردة من موجات الإزالة

تناول الاجتماع الموقف الخاص بدراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها حتى نهاية الموجة 26، حيث يتم إعداد موقف تنفيذي شامل لحصر تلك الأراضي. وأكد اللواء ناصر فوزي أن المركز يعمل وفق تكليفات واضحة لإعادة استغلال الأراضي المستردة ضمن مشاريع تنموية، مشروعات النفع العام، المشروعات القومية، المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أو بطرح بعض القطع بالمزاد العلني.

حصر التواجدات واستخدامات الأراضي السياحية والتنموية

كما استعرض الاجتماع نتائج حصر التواجدات القائمة على بعض الأراضي محل الدراسة لإعادة استغلالها بما يحقق محاور التنمية المستهدفة. كما ناقش رئيس المركز التصورات الخاصة بالاستخدامات المقترحة لأراضي المخطط الوطني لتحقيق التنمية السياحية في المناطق الواعدة، إلى جانب بحث فرص تعظيم العائد من الأراضي غير المستغلة المملوكة لعدد من الجهات الحكومية.