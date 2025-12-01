الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ما يدخل إلى قطاع غزة من شاحنات لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، مشيرة إلى أن الاحتلال يسمح بدخول شاحنات مخصصة للقطاع التجاري لا تُعد ضرورية في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

حماس: شاحنات غزة لا تلبي الاحتياجات الأساسية

وأكدت الحركة أن المطلوب هو إدخال مواد إغاثية أساسية بشكل عاجل، داعية الوسطاء إلى التحرك الفوري لإدخال البيوت المتنقلة وإنقاذ المدنيين قبل وصول المنخفضات الجوية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع.