العالم اليوم - ترامب: الشرع يعمل بجد وعلى سوريا وإسرائيل الحفاظ على الحوار

انتم الان تتابعون خبر ترامب: الشرع يعمل بجد وعلى سوريا وإسرائيل الحفاظ على الحوار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 ديسمبر 2025 08:20 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد، إن الرئيس السوري أحمد الشرع يعمل بجد تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدا على أهمية الحفاظ على حوار قوي بين إسرائيل وسوريا.

وأضاف ترامب على منصته "تروث سوشال" أن الولايات المتحدة راضية عن التقدم الذي تحقق بفضل العزيمة والجهود المبذولة في سوريا، مشيرا إلى أهمية استمرار الحكومة السورية في القيام بمهامها لضمان بناء دولة مزدهرة.

وأشار ترامب إلى أن إنهاء العقوبات الصعبة على سوريا كان مفيدا للسوريين، وأن القيادة والشعب السوريين قد قدروا هذه الخطوة.

وأكد ترامب على ضرورة تجنب أي خطوات قد تعرقل تحول سوريا إلى دولة مستقرة ومزدهرة.

وفي نوفمبر الماضي، أجرى الشرع زيارة هي الثانية إلى الولايات المتحدة منذ توليه رئاسة سوريا، وذلك بعد زيارة في سبتمبر ألقى خلالها كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليصبح أول زعيم سوري يلقي مثل هذه الكلمة منذ عقود.

وعقد الشرع مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.