عودة إمام عاشور لقائمة منتخب مصر فى أمم إفريقيا بعد 539 يوماً غياب دولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 08:28 مساءً - شهدت قائمة منتخب مصر الأول عودةو إمام عاشور بعد غياب طويل استمر لمدة 539 يوما منذ آخر مباراة خاضها مع الفراعنة أمام غينيا بيساو يوم 10 يونيو 2025 ضمن تصفيات كأس العالم، بعدما قرر حسام حسن المدير الفني استدعائه للقائمة النهائية المشاركة في أمم إفريقيا 2025 بالمغرب في شهر ديسمبر الجاري.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، قائمة للاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل ، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم 3 ديسمبر.

وجاءت القائمة كالتالي :

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد صبحـي

محمد هاني

أحمد عيــد

رامي ربيعة

خالد صبحي

ياسر إبراهيم

محمد إسماعيل

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطيـة

حمدي فتحي

مهند لاشيـن

محمود صابر

محمد شحاتة

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

مصطفي فتحي

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفي محمد

صلاح محسن

أسامة فيصل.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عبد المنعم لعدم الجاهزية.