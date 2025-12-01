قطر تبدأ مشوارها في كأس العرب بخسارة مؤلمة أمام فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 08:28 مساءً - خسر منتخب قطر ضد فلسطين بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، في مباراة الافتتاح الرسمي للنسخة الحادية عشرة على ملعب "البيت"، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي تونس وسوريا.

قطر ضد فلسطين

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب سلطان البريك في مرماه بالخطأ في الدقيقة 95 فى توقيت قاتل حرم العنابي من تحقيق انتصار في بداية المشوار.

بهذه النتيجة تواجد منتخب سوريا في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار وحيد وتسجيل هدفا والحفاظ على نظافة شباكه.

بينما تواجد منتخب فلسطين في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار وحيد وتسجيل هدفا والحفاظ على نظافة شباكه.

فيما حل ثالثًا المنتخب القطري بالتساوي مع منتخب تونس في المركز الأخير برصيد صفر من النقاط بعد خسارته في الجولة الأولى وعدم تسجيل أية أهداف وتلقي هدفًا واحدًا.

وفشل "العنابي" في تقدم بداية قوية تمنحه دفعة معنوية في طريق المنافسة على اللقب لأول مرة في تاريخه، بعدما اكتفى بالمركز الثاني فى النسخة السابعة التي استضافها عام 1998، وهو أفضل إنجاز له في ثلاث مشاركات، قبل أن يحقق المركز الثالث في نسخة الدوحة 2021، والمركز الرابع في ظهوره الأول بالسعودية عام 1985.

يدخل منتخب قطر منافسات بطولة كأس العرب 2025 بروح مرتفعة ودوافع كبيرة، بعد نجاحه في حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك عقب تجاوزه المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية وتصدره مجموعته التي أقيمت منافساتها في الدوحة أمام منتخبي عمان والإمارات.

منتخب قطر لم يسبق له التتويج بلقب كأس العرب على الرغم من مشاركاته السابقة في ثلاث نسخ تاريخية، وكان أبرز إنجازاته الوصافة في النسخة السابعة عام 1998 التي استضافها على أرضه، قبل أن يحقق المركز الثالث في النسخة الماضية عام 2021 التي أقيمت أيضًا في الدوحة، فيما اكتفى بالمركز الرابع في ظهوره الأول خلال النسخة الرابعة التي جرت في السعودية عام 1985.

وشهدت قائمة منتخب قطر في بطولة كأس العرب 2925، بعض الغيابات، يأتي في مقدمتها الهداف التاريخي لـ"العنابي" المعز علي الذي أجرى عملية جراحية مؤخرا بعد إصابة عانى منها منذ انطلاقة الموسم وحرمته من المشاركة التالية سواء مع ناديه الدحيل أو المنتخب، فيما يغيب الثنائي أحمد الراوي وأحمد الجانحي للإصابة أيضا.

منتخب فلسطين يبحث عن إنجاز تاريخي في كأس العرب

ويدخل "الفدائي" النسخة السادسة له في البطولة بطموح صنع إنجاز تاريخي يتمثل في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، مستندًا إلى الأداء اللافت الذي قدّمه خلال مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 رغم عدم بلوغه النهائيات.

وخاض منتخب فلسطين استعدادات قوية قبل البطولة، حيث أقام معسكرًا تدريبيًّا في إسبانيا لعب خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبي إقليمي كتالونيا والباسك، قبل أن يواصل تحضيراته في معسكر بالدوحة لمدة أسبوع كامل قبيل انطلاق المرحلة التمهيدية، ليصل إلى البطولة بأفضل جاهزية ممكنة.