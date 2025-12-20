الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، إن الهدف الفوري لواشنطن في السودان يتمثل بوقف الأعمال القتالية قبل حلول العام الجديد، بما يتيح للمنظمات الإنسانية إيصال المساعدات إلى المتضررين.

روبيو: وقف القتال في السودان هدف أميركي عاجل

وأكد روبيو أن أولوية الولايات المتحدة في هذه المرحلة هي ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع، مشدداً على أن وقف القتال يمثل خطوة أساسية لتهيئة الظروف اللازمة لدعم المدنيين وتعزيز فرص الاستقرار.

