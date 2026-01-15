الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية شهيدان، و5 إصابات.

451 شهيدا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار

وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

ووفق الوزارة فإنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء 451 وعدد الإصابات 1,251 بينما إجمالي حالات الانتشال 710.

وفيما يتعلق بالإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ العدد التراكمي للشهداء 71,441 بينما العدد التراكمي للإصابات 171,329.