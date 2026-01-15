 1619 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1619 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 442، والورقيات 191.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 10و35 قرشا، والبندورة 7 و25 قرشا، والجزر 35 و50 قرشا، والخيار 25 و40 قرشا، والزهرة 20 و40 قرشا، والليمون 50 و90 قرشا، والموز البلدي 50 و80 قرشا.