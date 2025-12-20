الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة، إن واشنطن ستصدر على الأرجح بعض الإعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل.

واشنطن تستعد لإصدار إعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي، أمرا تنفيذيا يلزم إدارته بتحديد ما إذا كان سيتم تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين، منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص.



وجاء في الأمر التنفيذي "يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصا إلى فروع الإخوان المسلمين في دول عربية.



ويشير الأمر التنفيذي إلى أن تلك الفروع "ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة".