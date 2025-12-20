الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت المحكمة السبت حكما بالسجن 17 سنة على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، في قضية فساد تتعلق بالتصرف في هدايا مقدمة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية، لتضاف إلى سلسلة من المشاكل القانونية التي يواجهها خان، المسجون منذ أغسطس 2023.

السجن 17 سنة لرئيس وزراء باكستان السابق وزوجته

ويواجه خان عشرات القضايا المرفوعة ضده منذ إقالته من منصبه عام 2022 تتباين من تهم الفساد وحتى إفشاء أسرار الدولة.

ونفى خان ارتكاب أي مخالفات في جميع هذه القضايا، التي يصفها حزبه بأنها ذات دوافع سياسية.

وقال رانا مدثر عمر، محامي عائلة خان، لرويترز "أصدرت المحكمة الحكم دون الاستماع إلى الدفاع، وحكمت على عمران خان وبشرى بيبي بالسجن 17 عاما مع غرامات باهظة".

وأضافت المحكمة أنهما حُكم عليهما بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بموجب قانون العقوبات الباكستاني بتهمة خيانة الأمانة، و7 سنوات أخرى بموجب قوانين مكافحة الفساد، بالإضافة إلى غرامات قدرها 16.4 مليون روبية لكل منهما.

وهذه القضية منفصلة عن قضية سابقة تتعلق بهدايا الدولة مرتبطة باعتقال خان في أغسطس 2023.