 بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة جديدة

الرياض - كتبت رنا صلاح - أدانت بريطانيا موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط إنشاء 19 مستوطنة جديدة غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، في تدوينة له، على منصة شركة (إكس)، "تدين بريطانيا خطة الحكومة الإسرائيلية لإنشاء 19 مستوطنة جديدة في فلسطين. هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي".

وأوضح أن هذا الوضع يُهدد خطة السلام في قطاع غزة، ويُبدد آمال السلام والأمن الدائمين اللذين لا يُمكن تحقيقهما إلا من خلال حل الدولتين.