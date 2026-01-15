نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمريكا تحصل على أول صفقة نفط فنزويلية مقابل 500 مليون دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يناير 2026 11:52 صباحاً - العربية.نت_ ذكرت “سيمافور” أن الولايات المتحدة أبرمت أول صفقة نفط فنزويلية بـ 500 مليون دولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، أن السلطات المؤقتة في فنزويلا ستُسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب الإطاحة الأمريكية المفاجئة بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن النفط سيُباع بسعر السوق، “وسأُسيطر أنا، بصفتي رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، على هذه الأموال لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة!”.

وكتب ترامب: “لقد طلبت من وزير الطاقة كريس رايت تنفيذ هذه الخطة فوراً.. سيتم نقل النفط بواسطة سفن تخزين، وإيصاله مباشرةً إلى أرصفة التفريغ في الولايات المتحدة”.

وفي حال تسلمت أمريكا 50 مليون برميل نفط من فنزويلا فإن قيمة هذه الشحنات ستتخطى 3 مليارات دولار، عند متوسط سعر 60 دولاراً للبرميل.

