نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية وتراجع نواتج التقطير من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يناير 2026 11:52 صباحاً - العربية.نت_ ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير الحالي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته “” بتراجعها 1.7 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 745 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأشارت إلى أن معدل تشغيل المصافي ارتفع 49 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام ‍0.‍6% في الأسبوع إلى 95.‌3%.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت 9 ملايين برميل في الأسبوع إلى 251 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته “” بزيادة 3.6 ‌مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة لم تتغير تقريباً مقارنة بالأسبوع السابق عند 129.2 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 0.5 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 710 آلاف برميل ‌يومياً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية وتراجع نواتج التقطير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.