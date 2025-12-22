الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,937 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 70,937 شهيداً

وأوضحت الوزارة، الاثنين، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171,192 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية 12 شهيدا، بينهم 4 شهداء جدد، و8 شهداء جرى انتشال جثامينهم، و7 إصابات، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي 405 شهداء، و1,115 إصابة، وجرى انتشال 649 جثمانا.