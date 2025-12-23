الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تجدد قصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ووفقا لـ (وفا)، فتح طيران الاحتلال الحربي نيرانه صباح الثلاثاء تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، وحي التفاح.



وبالتزامن مع ذلك، شن طيران الاحتلال غارات جوية شرق دير البلح، وشرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.



ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات 405 شهداء، و1,115 إصابة، وجرى انتشال 649 جثمانا.