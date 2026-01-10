 شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال عددا من المناطق في قطاع غزة

الرياض - كتبت رنا صلاح - استُشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، السبت، بقصف الاحتلال عددا من المناطق في شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال عددا من المناطق في قطاع غزةقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر بقصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال محيط دوار بني سهيلا، وسط مدينة خان يونس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى، متأثرا بإصابته بإطلاق نار شرقي حي الزيتون.

وأشارت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح، بقصف الاحتلال مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.

وتواصل مدفعية الاحتلال استهداف جنوب مواصي مدينة رفح جنوبا.

وباستشهاد الفلسطينيين، ترتفع حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول الماضي، إلى 441 شهيدا، وإجمالي الإصابات تجاوزت 1,223.