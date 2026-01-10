الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت الخطوط الجوية الإثيوبية السبت رسميا مشروعا تبلغ تكلفته 12.5 مليار دولار لبناء يكون أكبر مطار في إفريقيا عند اكتماله في عام 2030 في بلدة بيشوفتو الإثيوبية.

إثيوبيا تبدأ بإنشاء أكبر مطار في إفريقيا

وحصلت شركة الطيران المملوكة للدولة على عقد تصميم المطار الذي سيتضمن أربعة مدارج في البلدة التي تبعد حوالي 45 كيلومترا جنوب شرقي أديس أبابا.



وقال رئيس الوزراء أبي أحمد على منصة إكس: "سيكون مطار بيشوفتو الدولي أكبر مشروع للبنية التحتية للطيران في تاريخ إفريقيا".



وسيتضمن المطار مساحة تكفي لوقوف 270 طائرة وسعة استيعابية تبلغ 110 ملايين مسافر سنويا.



وأضاف رئيس الوزراء أن هذا يتجاوز أربعة أمثال الطاقة الاستيعابية للمطار الرئيسي الحالي في إثيوبيا، والذي سيصل إلى حدوده القصوى في التعامل مع الحركة الجوية الحالية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.



وقال مدير تطوير وتخطيط البنية التحتية في الخطوط الجوية الإثيوبية أبراهام تسفاي للصحفيين إن الشركة ستمول 30% من المشروع، بينما سيموّل المقرضون الباقي.



وقال في الموقع إن الشركة خصصت بالفعل 610 ملايين دولار لأعمال الحفر الهندسية، والتي من المقرّر أن تكتمل في غضون عام، على أن يبدأ المقاولون الرئيسيون العمل في آب 2026.



وكانت التكلفة المقدّرة للمشروع في البداية 10 مليارات دولار.



ومن بين المقرضين للمشروع البنك الإفريقي للتنمية الذي قال في آب الماضي إنه سيسهم بمبلغ 500 مليون دولار ويقود جهودا لجمع 8.7 مليار دولار.



وقال أبراهام: "أبدى مقرضون من الشرق الأوسط وأوروبا والصين والولايات المتحدة اهتماما شديدا بتمويل المشروع".