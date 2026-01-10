الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، أن الأطفال في قطاع غزة ما يزالون يعيشون ظروفا مزرية ، في ظل القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية.

الاونروا: أطفال غزة يعيشون أوضاعا مزرية

وأشارت الوكالة الأممية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي(إكس) اليوم السبت، إلى أن "الأطفال في قطاع غزة ينبغي أن يشعروا بالدفء والتغذية الجيدة والأمان الكافي للتطلع إلى مستقبلهم"، لافتة إلى "حاجتهم الماسة إلى المساعدات الإنسانية العالقة خارج قطاع غزة بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال.

وأبرزت الأونروا أنها وعلى غرار منظمات الإغاثة الأخرى، "تواصل عملها وهي على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق مساعداتها"، مشددة على ضرورة "رفع جميع القيود المفروضة على المساعدات بشكل فوري".