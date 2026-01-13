الرياض - كتبت رنا صلاح - أسفرت غارات جوية روسية ليل الاثنين الثلاثاء عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين قرب خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة صباح الثلاثاء.

هجوم روسي قرب خاركيف الأوكرانية يسفر عن أربعة قتلى

وكتب أوليغ سينيغوبوف على شبكة تلغرام الاجتماعية "ارتفع عدد القتلى في الهجوم الذي شنه العدو على مشارف خاركيف إلى أربعة. كما أصيب ستة أشخاص بجروح".

وكان قد حذر السكان في وقت سابق من الليلة من "تهديد طائرات مسيرة معادية"، معلنا في حصيلة أولى عن مقتل شخصين.

وأفاد بيان صادر عن مكتب المدعي العام الإقليمي في خاركيف أُرفق بمقطع فيديو، بأن القوات الروسية قصفت مبنى تابعا لشركة "نوفا بوشتا" البريدية.

ويُظهر المقطع عمال إنقاذ يبحثون بين أنقاض المبنى التي لا تزال تتصاعد منها الأدخنة، ويقومون بإجلاء شخص على نقالة ليلا.

داخل العاصمة الإقليمية، استهدفت غارة جوية بمسيّرة "مصحة للأطفال"، ما أدى إلى اندلاع حريق، وفق إيغور تيريكوف، رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان قبل الغزو الروسي للبلاد في شباط/فبراير 2022. إلا أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، وفق سينيغوبوف.

وتعرضت مناطق أخرى لهجمات روسية خلال الليل، وفق السلطات المحلية.

وألحق هجومان روسيان بطائرات مسيّرة على وسط أوديسا (جنوب) أضرارا بمبانٍ سكنية ومستشفى، وأديا إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل، وفق سيرغي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية للمدينة.

وفي منطقة زابوريجيا (جنوب شرق)، سُمع دوي انفجارات يُعتقد أنها ناجمة عن هجوم روسي، على ما أفاد الحاكم إيفان فيدوروف عبر تلغرام.

وفي كييف، تحدث رئيس الإدارة العسكرية تيمور تكاتشينكو عن هجوم "صاروخي باليستي" روسي خلال الليل.

بعد مرور ما يقارب أربع سنوات على بدء الغزو الروسي، تشن موسكو هجمات يومية بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، مستهدفة البنية التحتية للطاقة ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة في ذروة فصل الشتاء القارس.