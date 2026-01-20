الحسابات الفلكية تعلن رمضان هذا العام 29 يوما.. والجمعة 20 مارس عيد الفطر 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 12:30 صباحاً - كشفت إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1447 هجرياً الموافق 2026 ميلادياً، مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام طوال أيامه، حيث تشير الحسابات الفلكية أن رمضان هذا العام سيكون 29 يوماً، ويكون أول أيامه الخميس 19 فبراير الموافق 1 رمضان هو أقل الأيام في عدد ساعات الصيام بـ 13 ساعة و 2 دقيقة صيام.

آخر أيام رمضان وموعد عيد الفطر

ووفقا لإمساكية شهر رمضان التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، سيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026م أول أيام عيد الفطر المبارك وصلاته في القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحاً بمدينة القاهرة.

غرة شعبان

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس الأحد التاسعِ والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن عشر من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ الأثنين الموافق التاسع عشر من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم غدا الثلاثاء الموافق العشرين من شهر يناير هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.