الرياض - كتبت رنا صلاح - تمكنت مديرتي الأمن الداخلي في حمص وريف دمشق، من إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية عبر منطقة البريج، بحسب ما أوضح مصدر أمني نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا).

إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة من سوريا إلى لبنان

وجاء ذلك عقب ورود معلومات دقيقة حول تحرّك سيارة مشتبه بها قادمة من بلدة جريجير.

محاولة تهريب صواريخ وأسلحة

وبحسب المصدر، اعترضت القوى الأمنية سيارة كانت محمّلة بتسعة صواريخ موجهة من طراز "كونكورس"، و68 حشوة RPG، وصاروخين من نوع 107، إضافة إلى خمسة صناديق ذخيرة BKS ، كما داهمت وكر العصابة الكائن في بلدة جريجير والذي نُقلت منه الأسلحة، حيث عُثر على مخازن روسية ومنظار نهاري، فيما تتواصل الجهود لملاحقة جميع المتورطين في العملية.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية، أن مواجهة شبكات التهريب ستبقى أولوية وطنية، وأن العمل الأمني مستمر بلا تهاون لتعزيز أمن الحدود، ومنع أي محاولات تهدد سلامة المواطنين





