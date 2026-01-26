تسريب غاز يتسبب في حريق بالدقهلية وإصابة شاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 06:29 مساءً - تسبب تسريب غاز في فرن شواية سمك، بقرية البجلات في مركز منية النصر بالدقهلية، في إصابة شاب وسيدة مسنة بحروق، ومن ثم تم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم بسبب إصابتهم.

تسريب غاز في الدقهلية

حيث أصيب شاب وسيدة مسنة خلال الساعات القليلة الماضية، بحروق متفرقة من الدرجة الثانية، وذلك بسبب اندلاع حريق أثر تسريب غاز بفرن شواء سمك في محافظة الدقهلية، ومن ثم فقد تم نقلهم إلى مستشفى منية النصر المركزي، وذلك ليتمكنوا من تلقي العلاج اللازم.

فيما تلقى مدير أمن الدقهلية مؤخرًا، إخطار من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوجود إشارة من المستشفى المركزي باستقبالهم مصابين بحروق، نتيجة نشوب حريق داخل أحد المنازل، ويأتي ذلك نتيجة تسريب غاز خلال إعداد الطعام، وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار الجهات المختصة بما حدث لمباشرة التحقيقات.